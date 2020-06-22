В Якутии 85 новых заболевших, 33 — в тяжелом состоянии

фото SakhaLife.ru.

За минувшие сутки в республике выявили 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 22 июля, сообщила заместитель руководителя оперативного штаба региона Ольга Балабкина в ходе брифинга с журналистами.

69 человек выздоровели.

61 новый случай коронавируса выявлен в Якутске, 6 в Мирнинском районе, по 5 случаев в Мегино-Кангаласском и Хангаласском улусах, по 3 в Алданском и в Вилюйском районах, по 1 в Ленском и Намском районах. Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы. За весь период выявлено 3742 случая коронавируса.

69 человек полностью выздоровели от коронавируса: 55 человек в Якутске, 11 в Намском улусе, 3 пациента выписаны с выздоровевлением в Мегино-Кангаласском улусе. За весь период выздоровели 2508 человек.

За весь период в Якутии официально зарегистрировано 3742 случаев коронавируса, 2508 человек полностью выздоровели, 26 летальных исходов.

33 человека находятся в тяжелом состоянии.

За сутки лабораториями республики обработано 2698 тестов на коронавирус.

22 июня в Якутии:

Случаев коронавируса — 3742 (+85)

Выздоровевших — 2508 (+69)

Летальных исходов – 26 (+0)