В Якутии 84 человека в реанимации из-за ковида

17 – в крайне тяжелом состоянии. На 19 июля зарегистрировано 94 новых случая заражения COVID-19, в том числе: — г. Якутск – 51 случай, — Алданский район – 6 случаев, — Нерюнгринский, Намский районы — по 5 случаев, — Мирнинский, Амгинский, Сунтарский, Таттинский, Усть-Алданский районы — по 3 случая, — Кобяйский, Ленский, Оймяконский, Чурапчинский районы — по 2 случая, — Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Нюрбинский, Хангаласский районы — по 1 случаю. В реанимационных отделениях больниц находятся 84 человека, из которых 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб РС(Я), Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)

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