19.07.2021
14:28
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Коронавирус
В Якутии 84 человека в реанимации из-за ковида
17 – в крайне тяжелом состоянии.
На 19 июля зарегистрировано 94 новых случая заражения COVID-19, в том числе:
— г. Якутск – 51 случай,
— Алданский район – 6 случаев,
— Нерюнгринский, Намский районы — по 5 случаев,
— Мирнинский, Амгинский, Сунтарский, Таттинский, Усть-Алданский районы — по 3 случая,
— Кобяйский, Ленский, Оймяконский, Чурапчинский районы — по 2 случая,
— Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Нюрбинский, Хангаласский районы — по 1 случаю.
В реанимационных отделениях больниц находятся 84 человека, из которых 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб РС(Я), Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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