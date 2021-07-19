19.07.2021
14:28
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Коронавирус

В Якутии 84 человека в реанимации из-за ковида

17 – в крайне тяжелом состоянии.

На 19 июля зарегистрировано 94 новых случая заражения COVID-19,  в том числе:

— г. Якутск – 51 случай,

— Алданский район – 6 случаев,

— Нерюнгринский, Намский районы — по 5 случаев,

— Мирнинский, Амгинский, Сунтарский, Таттинский, Усть-Алданский районы — по 3 случая,

— Кобяйский, Ленский, Оймяконский, Чурапчинский районы — по 2 случая,

— Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Нюрбинский, Хангаласский районы — по 1 случаю.

В реанимационных отделениях больниц находятся 84 человека, из которых 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб РС(Я), Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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