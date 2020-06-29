В Якутии 78% больных коронавирусом выздоровело

Сегодня, 29 июня, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на ежедневном брифинге сообщил об эпидемиологической ситуации в республике.

В Якутии за сутки зарегистрировано 50 новых случаев коронавируса.

Из них 37 в Якутске, 6 в Нерюнгринском районе, 4 в Мирнинском районе. Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы.

Выписано за сутки 74 больных. Таким образом, по всей республике 78% больных коронавирусом выздоровело.

Основная задача — сохранить положительную динамику, что позволит с 2 июля начать второй этап снятия ограничений.

Всего в регионе зарегистрировано 4178 случаев заболевания COVID-19.