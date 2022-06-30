В Якутии 670 юных интеллектуалов встретятся на площадках II Международных Игр

В Якутск продолжают прибывать участники, тьюторы и эксперты II Международных интеллектуальных игр (Yakutia International Science Games). Торжественное открытие Игр состоится завтра, 1 июля, в 16 часов в Доме дружбы народов имени А. Кулаковского – Өксөкүлээх Өлөксөй.

По словам директора университетской гимназии МГУ, президента Международной организации МИЛСЕТ – Восток, руководителя межрегионального движения творческих педагогов «Исследователь» Александра Леонтовича, идея Республики Саха (Якутия) собрать разные интеллектуальные активности под одной крышей, как на олимпийских играх, – это идея с большим будущим.

«Очень рад, что я снова на якутской земле. Благодарю что, несмотря на все обстоятельства, вторые игры все-таки состоятся, организаторам получилось нас всех собрать. Ждем разнообразной, интересной программы», — сказал Александр Леонтович.

Во II Международных интеллектуальных играх примут участие в очно-дистанционном формате представители Турции, Бразилии, Сербии, Беларусь, Мексики, в дистанционном формате – Казахстана, Индонезии, Румынии, Сингапура, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Тайваня (Китай), Таиланда, Словении, США, Кореи.

Также участвуют 16 регионов России: Липецкая, Московская, Новосибирская, Пензенская, Ростовская, Свердловская, Ярославская области, Краснодарский и Ставропольский края, Республики Бурятия, Саха, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, территория Сириус, Москва и Санкт-Петербург.

Всего на самых разных площадках Игр встретятся 670 обучающихся и более 200 сопровождающих, тьюторов, экспертов и организаторов. Победитель командного итога получает Большой Кубок, а победители конкурсных мероприятий награждаются медалями и дипломами.

Напомним, указ о проведении в Якутске II Международных интеллектуальных игр (Yakutia International Science Games) был подписан главой республики Айсеном Николаевым в 2020 году. Девиз Игр — «Let’s do science, let’s make friends» (Давайте заниматься наукой, давайте заводить друзей).