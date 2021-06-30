В Якутии 59-летний подозреваемый наблюдал за домами потерпевших

В отдел МВД России по Мегино-Кангаласскому району в один период обратились двое местных жителей. В их домах произошли кражи бытовой техники. Неизвестный злоумышленник проник в частные дома, взломав входные двери.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 59-летний односельчанин потерпевших.

Выяснилось, что задержанный наблюдал за домами потерпевших. Он точно знал их распорядок и в один из дней наведался к ним. У одиноко проживающей односельчанки похитил телевизор, а у другой семьи – насос для водоснабжения.

Полицейские похищенное изъяли. Подозреваемый пользовался телевизором и насосом как своим честно заработанным добром.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».