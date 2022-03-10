В Якутии 50% субсидии на молоко выделят уже в марте и апреле

50% средств субсидии на молоко по линии министерства сельского хозяйства будут доведены муниципальным образованиям республики уже в марте и апреле. Об этом на правительственном часе в парламенте «О ходе зимовки скота и лошадей, реализации мер по оказанию помощи сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим от природных явлений и пожаров» сообщил заместитель председателя Правительства Якутии Михаил Никифоров. Средства будут доведены в более ранние сроки, чтобы сельхозтоваропроизводители региона смогли заранее подготовиться к весенне-полевым работам и сенокосной кампании. «С учётом того, что в соседних регионах сложная эпизоотическая ситуация, связанная с африканской чумой свиней, ящуром и другими заболеваниями, принято решение о проведении в этом году кормозаготовки внутри республики. Потому нам совместно с муниципальными районами предстоит провести серьёзную работу в этом направлении», — отметил Никифоров. Михаил Никифоров озвучил, что в рамках работы по кормозаготовке в этом году планируется увеличить количество мобильных бригад в районах, расширить охват отдалённых сенокосных угодий, а также усилить работу по заготовке силоса и сенажа.