В Якутии 50 кило просрочки попало в школьное питание

С начала 2020 года в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» выявлено 68 нарушений со стороны государственных ветеринарных врачей.

Так, ветеринарным врачом Удачнинского ветеринарного пункта ГБУ РС (Я) Управления ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Мирнинского района были оформлены 22 ветеринарных сертификата на рыбную продукцию, в которых невозможно определить наименование продукции, что является критическим нарушением при оформлении сопроводительных документов.

Заведующей ветлечебницы село Кобяй ГБУ РС(Я) Управления ветеринании с ветеринарно-испытательной лабораторией Кобяйского улуса (района) был оформлен ветеринарный сопроводительный документ на 50 килограмм ряженки с истекшим сроком годности, предназначенной для МБОУ «Кобяйской школы им. Е.Е. Эверстова».

Начальником ГБУ РС(Я) Управления ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Аллайховского улуса (района) было оформлено свидетельство на перевозку 150 кг бивней мамонта с 1-го по 3-й сорт, с авансовым сроком сбора продукции.

На сегодняшний день в отношении 31 ветеринарных врачей после служебной проверки применены меры дисциплинарного взыскания, в отношении 1 ветврача составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.10.8 КоАП РФ и вынесено постановление.