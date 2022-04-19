В Якутии 50 инвалидов бесплатно получили бионические протезы

В Якутии в сентябре текущего года стартует работа проектного офиса по комплексной реабилитации людей с ограниченными возможностями с использованием протезов верхних конечностей. Подробности масштабного проекта обсуждены на встрече заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабкиной с руководителем департамента по работе с правительством России компании «Моторика» Русланом Садыковым и врачом по медицинской реабилитации, магистром государственного управления Алиной Кузякиной.

Компания «Моторика», являющаяся резидентом Фонда «Сколково», уже с 2018 года работает в Якутии. На сегодняшний день около 50-ти якутян с ограниченными возможностями пользуются умными протезами российской компании. Высокотехнологичные протезы верхних конечностей для жителей республики выдаются бесплатно – медико-социальная услуга включена в систему обязательного медицинского страхования.

В Якутске открыто протезное предприятие, где под постоянным контролем сотрудников «Моторики» повышают квалификацию, осваивают новые технологии и изготавливают протезы.

Ольга Балабкина отметила, что целью проекта являются не только полноценный доступ пациентов к высокотехнологичным современным техническим средствам реабилитации, но и полная реабилитация больных, повышение качества жизни пользователей. «Этот проект также важен как проект по импортозамещению в нынешних условиях санкционного давления», – подчеркнула вице-премьер.

«Для того, чтобы достичь конечной цели недостаточно просто обеспечить протезами. Надо построить полный цикл работы по реабилитации больных. Больные должны учиться пользоваться протезами под присмотром врачей-реабилитологов, которые помогут пациентам восстановить утраченные функции с помощью наших бионических протезов и вернуться к привычной жизни. Только тогда наша работа будет эффективной», – сказал Руслан Садыков.

«Современная реабилитационная помощь должна отвечать таким критериям эффективности как непрерывность, этапность и преемственность. В идеале человеку ещё до ампутации конечности должны сообщить о возможностях протезирования и реабилитации с помощью протезной кисти. Он не должен годами ждать протез, должен получить вовремя, врач-реабилитолог должен помочь освоиться с бионической рукой, помочь восстановить функции», – добавила врач Алина Кузякина.

«Моторика» выпускает уникальные детские протезы кисти, которые работают без электроники за счёт движения лучезапястного сустава. Между тем каждый пятый ребенок, нуждаающийся в такой помощи, не получает её вовсе. Самое главное – каждое устройство модифицируется под характер травмы и анатомические особенности конкретного пациента. Поэтому так важно наладить производство здесь, на месте, чтоб пациент мог, не выезжая в Санкт-Петербург или Москву, получить готовый протез в Якутске.

В эти дни сотрудники «Моторики» проводят обучение специалистов реабилитационных центров аспектам протезирования и реабилитации, а также работе в соответствии с международными протоколами. Первыми слушателями программы выступили специалисты Республиканского социально — оздоровительного центра комплексной реабилитации инвалидов и Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудники «Моторики» также выразили готовность обучить врачей-реабилитологов.

По итогам встречи Ольга Балабкина дала поручение сформировать проектный офис по комплексной реабилитации людей с ограниченными возможностями с использованием протезов верхних конечностей. «В проектный офис войдут все участники медико-социальной услуги, в том числе врачи и социальные работники», – отметила зампред. Напомним, проект реализуется под кураторством Правительства Республики Саха (Якутия) по развитию медицинской реабилитации детей и взрослых, переживших ампутацию верхних конечностей.