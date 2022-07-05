5 тысяч якутских школьников будут трудоустроены в летние каникулы

Многие школьники во время летних каникул не только отдыхают, но и по своему желанию устраиваются на временную работу. Так, по данным Государственного комитета по занятости населения в Якутии летом текущего года уже временно трудоустроено 2423 несовершеннолетних. Всего временными работами в летний период 2022 года планируется охватить 5 226 несовершеннолетних детей.

Временно трудоустроиться могут несовершеннолетние граждане от 14 до 18 лет. С подростками, достигшими возраста 16 лет, разрешается заключать трудовой договор. Для выполнения лёгкого труда, не причиняющего вред здоровью, можно принять 15-летнего работника, если он получил общее образование либо продолжает обучение по основной программе общего образования по вечерней или заочной форме. С учащимся, достигшим 14 лет при согласии одного из родителей или попечителя, органа опеки и попечительства можно заключить трудовой договор для выполнения работы в свободное от учёбы время.

На все возрастные категории несовершеннолетних сотрудников распространяется одно строгое правило – они не могут работать на вредных или опасных условиях, труд не должен причинять вреда их здоровью и нравственному развитию.

Для подростков устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени. Согласно Трудовому кодексу РФ она не может превышать: для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет – 36 часов в неделю и шести часов в день; для учащихся от 14 до 16 лет – 24 часов в неделю и четырёх часов в день.

Заработная плата несовершеннолетнего не можем быть ниже размера минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством (15 279 рублей) и плюс материальная поддержка от центра занятости населения.

С 1 июня 2022 года размер материальной поддержки составляет 5 727 рублей 70 копеек. Средний период участия во временных работах – 1 месяц.

Первоочередное право при трудоустройстве имеют подростки, находящиеся в социально-опасном положении: сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей безработных граждан, неполных и многодетных, малообеспеченных семей, подростки, состоящие на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних и подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

Временные работы для несовершеннолетних граждан кроме заработка дают бесценный опыт работы, новые знакомства, умение общаться со сверстниками.

Для трудоустройства могут обратиться в центр занятости населения по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ. Телефон горячей линии Центра занятости населения: 8(800)201-66-43.