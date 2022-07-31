В Якутии 5 лесных пожаров полыхают вблизи населенных пунктов — МЧС

Специалистами МЧС России продолжаются работы по недопущению перехода огня на населённые пункты Республики Саха (Якутия)

В круглосуточном режиме проводится постоянное маневрирование сил и средств, оборудуются и расширяются минерализованные полосы, противопожарные разрывы, выставлены посты безопасности вдоль распространения фронта огня и точечное тушение отдельных очагов, приближённых к населённым пунктам.

На особом контроле Главного управления находятся 5 приближенных природных пожаров в Мирнинском, Сунтарском, Алданском и Среднеколымском районах, находящихся в 10 км зоне от населенных пунктов.

Аэромобильная группировка регионального управления МЧС России задействована в с. Арылах и Налимск. Также для тушения природных пожаров у н.п. Чагда, Нахара и Арылах применялась авиация МЧС России и РСЧС.

За сутки совершено 100 сбросов и слито 882 тонны воды. Сегодня работа сотрудников ведомства продолжится, в наиболее горимых районах.