В Якутии 473 выпускника школ претендуют на золотые медали

В республике по предварительным данным 473 выпускника средних школ претендуют на золотую медаль «За особые успехи в учении». Результаты ЕГЭ по английскому языку и информатике будут известны до 4 июля.

Глава Якутии Айсен Николаев ранее отметил, что достижения выпускников говорят о том, что в их школах, независимо от того, в каком районе они расположены, достигнут высокий уровень образования.

Как и прежде, высокую планку держит Республиканский лицей-интернат. Из выпускников этой школы – 35 круглых отличников. В первом выпуске Международной арктической школы – 17. По 27 выпускников с аттестатом на «отлично» в Мирнинском и Нерюнгринском районах.



В школах г. Якутска золотую медаль может получить 141 выпускник. Среди арктических улусов больше всего претендентов в Верхоянском районе – 4.

Напомним, что в 2022 году для получения золотой медали, кроме отличной успеваемости в 10-м 11-м классах, выпускникам необходимо набрать не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня, по предметам по выбору – не ниже порогового уровня.

В этом году по республике среднюю школу закончили более 7,9 тысяч юных якутян.