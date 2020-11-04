В Якутии 4 ноября открыли четыре библиотеки

В районах Якутии 4 ноября в День народного единства в рамках национального проекта «Культура» состоялось открытие четырех модельных библиотек. Средства на ремонт и переоснащение были выделены из государственного бюджета республики.

В рамках региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в библиотеках состоялся ремонт, обновление техники и книжных фондов.

Томпонской межпоселенческой центральной библиотеке на эти цели было выделено 1,3 млн руб., Намской детской библиотеке, Межпоселенческой библиотеке Олекминского района, Суоттинской сельской библиотеке-филиалу №15 Усть-Алданского района — по 800 тыс.

Поздравил библиотеки заместитель председателя правительства РС(Я) Сергей Местников, который выразил слова благодарности всем участникам проекта: главам Алданского, Намского Олекминского Томпонского и Усть-Алданского муниципальных районов, поселений районов, директорам библиотек, библиотекарям и, конечно, читателям.

«День народного единства мы отмечаем торжественным открытием модельных общедоступных муниципальных библиотек. Отмечу, что проведена большая работа по оснащению материально-технической базы и ремонту, закуплены мебель и оборудование, обновлен библиотечный фонд. Пользователями этих библиотек являются 17,6 тыс.чел., которым выдано 327,6 тыс.экз. документов. Количество посещений составляет 161,4 тыс. Сегодня эти библиотеки, наряду с традиционными услугами, на основе обновленного библиотечного фонда могут предложить населению услуги СМАРТ-лабораторий как центров общественного пространства для детского и взрослого населения», — отметил Местников.

Также библиотекарей Якутии поприветствовал министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов. «Поздравляю всех участников открытия с Днем народного единства. Сегодня республика стала литературным флагманом нашей страны, мы самый читающий регион России. Это огромный труд наших библиотекарей. Обязуюсь при командировках в районы, всегда заходить в библиотеки. Благодарю всех, это была командная общая работа и общая победа», — отметил Юрий Куприянов.

В библиотеках открылись СМАРТ – лаборатории, установлены компьютеры с доступом в Интернет, где читатели могут обратиться к электронным услугам библиотек, приобретены 3D принтеры, ручки, электронные конструкторы, очки для виртуальной реальности.

В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» за счет бюджета республики всего модернизировано пять модельных общедоступных муниципальных библиотек. Республиканское финансирование позволяет открывать большее число модельных библиотек в Якутии.

В Алданском районе открытие такой библиотеки, которой также было выделено 1,3 млн руб., состоялось 16 октября.

Отметим, что на территории республики функционирует 501 общедоступная библиотека, из них 3 государственные, 498 муниципальных библиотек, в том числе в сельской местности – 407, которые охватывают библиотечно-информационным облуживанием 51% населения.

В числе главных успехов библиотек:

— Впервые в истории Республика Саха (Якутия) признана Литературным флагманом России Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Об этом стало известно 26 октября 2020 г. Оператором, формирующим заявку, как и в предыдущие годы, выступило ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)».

— Национальная библиотека РС(Я) стала победителем Всероссийского конкурса краеведческих изданий библиотек «Авторский знак», заняв I место и 2 призовых места (II места). Также II место у Усть-Алданской ЦБС;

— 4,2 млн посещений библиотек Якутии за 2019 год (50% посещений учреждений культуры республики);

— создание 10 модельных библиотек со SMART-лабораториями, как центров общественного пространства для детского и взрослого населения, в 2020 г.