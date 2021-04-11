В Якутии 30 новых случаев COVID-19

За последние сутки в республике зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19.

Из них 16 – г.Якутск.

В Алданском районе — 4 случая, в Ленском, Нерюнгринском, Нюрбинском районах — по 2 случая, в Мирнинском, Таттинском, Усть-Алданском, Чурапчинском районах по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1788 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 025 284 теста.

По состоянию на 11 апреля в Якутию поступило всего 110 812 доз вакцин против коронавирусной инфекции.

На 11 апреля получили первую вакцину 74 846 человек, в том числе за сутки — 3900.

Из числа вакцинированных старше 60 лет получили первую вакцинацию — 17 364, вторую вакцинацию – 12 090.

Использовано 68,1 % от поступившей в республику вакцины.