В Якутии 3 школы полностью перешли на карантин

По данным оперштаба министерства образования и науки РС (Я), в республике в очной форме продолжают работу 317 школ, в очно-заочной – 292, в дистанционной форме – 40. Об этом сегодня сообщил вице-премьер Якутии Сергей Местников.

За последние сутки, в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ и гриппом, на дистанционное обучение перешли 3 школы – Арылахская НОШ Кобяйского улуса, Себян-Кюельская национальная эвенская СОШ Кобяйского улуса и Солянская СОШ Олекминского улуса.

В 21 школе закрыты 39 классов, в том числе в г. Якутске – 13, Горном, Олекминском улусах – по 2, п. Жатай, Алданском районе, Момском, Сунтарском улусах – по 1, из них 35 классов закрыты в связи с выявленными случаями заболевания новой коронавирусной инфекцией, 4 класса – из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ и гриппом.

С сегодняшнего дня возобновила работу Томмотская санаторная школа-интернат Алданского района.

В очной форме работают 799 детских садов. Возобновил работу детский сад с. Шея Сунтарского улуса. В связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ, закрыт на карантин детский сад с. Сулгаччы Амгинского улуса.

Всего на карантине находятся 3 дошкольных учреждения: в с. Крестях Сунтарского улуса, с. Суордах Верхоянского улуса, с. Сулгаччы Амгинского улуса. Частично закрыты 88 групп в 37 детских садах, в том числе в г. Якутске – 13, Нюрбинском улусе – 19, Хангаласском – 2, Амгинском, Верхневилюйском, Таттинском улусах – по 1.

21 учреждение среднего-профессионального образования продолжает работать в дистанционной форме, 20 – в смешанной форме. В очной форме обучения работают Арктический колледж народов Севера в п. Черский Нижнеколымского улуса, ГБПОУ «Центр подготовки рабочих кадров «Арктика» п. Тикси Булунского улуса.

По словам Сергея Местникова, по всем районам республики ведется ежедневный мониторинг, работает ведомственный оперштаб по контролю за соблюдением санитарно-противоэпидемических требований.