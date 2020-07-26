В Якутии скончалось 3 людей от коронавируса

В Якутии за последние сутки выявлено 47 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 39 — в Якутске, а также в Булунском, Мегино-Кангаласкком, Намском, Нерюнгринском, Алданском Вилюйском районах, сообщает оперативный штаб республики. Все заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы.

Подтверждено 3 летальных случая.

За сутки лабораториями Якутии проведено 2 833 исследования на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 291 488 тестов на коронавирусную инфекцию.