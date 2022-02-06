06.02.2022
10:07
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Коронавирус

В Якутии 3 798 новых случаев коронавируса

SakhaLife.ru

На 06.02.2022 г. выявлено 3 798 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 2 437 случаев,
  • Мегино-Кангаласский район — 309 случаев,
  • Мирнинский район – 172 случая,
  • Алданский район – 97 случаев,
  • Нерюнгринский район – 91 случай,
  • Верхневилюйский район – 75 случаев,
  • Хангаласский район – 74 случая,
  • Ленский, Намский районы по 69 случаев,
  • Усть-Алданский район – 64 случая,
  • Нюрбинский район – 57 случаев,
  • Томпонский район – 51 случай,
  • Таттинский район – 44 случая,
  • Амгинский, Оленекский районы — по 30 случаев,
  • Эвено-Бытантайский район – 21 случай,
  • Булунский район – 13 случаев,
  • Чурапчинский район – 12 случаев,
  • Верхоянский, Момский районы — по 11 случаев,
  • Кобяйский, Оймяконский, Усть-Майский районы — по 10 случаев,
  • Вилюйский, Горный, Усть-Янский районы — по 9 случаев,
  • Сунтарский район – 3 случая,
  • Олекминский район – 1 случай.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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