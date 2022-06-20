В Якутии — 27 природных пожаров

Наиболее активная работа по стабилизации обстановки с природными пожарами проводится в 4 районах Якутии.

По состоянию на 20 июня в Верхнеколымском, Ленском и Олекминском районах сохраняется высокий IV класс пожароопасности леса. На территории региона продолжает действовать «ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ».

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Республики Саха (Якутия) на 08.00 (якт) на территории республики действует 25 лесных пожаров на общей площади 15 927 га. Также 2 пожара действуют на землях иных категорий на общей площади 9 616 га. Площадь активного горения составляет 23,83 га. На данный момент обслуживаются 15 пожаров на общей площади 6 726 га, из них локализовано 2 на территориях Ленского и Горного районов.

«В целях стабилизации обстановки с природными пожарами на территории региона наиболее активная работа проводится в Ленском, Мирнинском, Олекминском и Томпонском районах, где зарегистрировано 14 очагов, на общей площади с момента обнаружения 3 827 га. Приближенных пожаров к населенным пунктам и объектам экономики нет, основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Добавим, что в рамках межведомственного маневрирования для тушения природных пожаров на территории Республики Саха (Якутия) проводится поэтапное увеличение группировки сил и средств. Всего на территории РС (Я) находится 215 человек федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана», на тушение задействовано 192 человека и 23 человека в резерве.