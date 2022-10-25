25.10.2022
19:49
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Погода

Невероятно: в Якутии 25 октября зацвели… одуванчики!

Природа в Якутии продолжает удивлять. Вчера якутяне удивлялись дождям в Нюрбе. А сегодня появилось сообщение, что в Олекминске зацвели одуванчики, сообщает тгк Yakutsk News. И это 25 октября!

Видео: соцсети

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Источник: Телеграм

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