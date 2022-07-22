В Якутии 24-летний парень ворвался в квартиру пенсионера и ограбил

В полицию Нижнеколымского района обратился 77-летний пенсионер с заявлением о совершенном в отношении него грабеже. Пожилой мужчина пояснил, что незнакомый молодой человек открыто похитил у него золотое кольцо и телефон.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался 24-летний местный житель.

Выяснилось, что злоумышленник знает, что мужчина проживает один, и решил попросить деньги на спиртное. Он постучался к нему в квартиру. Пенсионер имеет нарушения слуха, поэтому, спросив, кто к нему пришел, он не расслышал ответ и открыл дверь. Тогда молодой человек ворвался к нему в дом и попросил деньги. Получив отказ, злоумышленник начал угрожать расправой и поджогом квартиры. Испугавшись за свое здоровье и жизнь, потерпевший передал ему золотое кольцо и телефон. Похитив имущество, подозреваемый скрылся.

По словам задержанного, ювелирное украшение он планировал подарить своей девушке, а телефон оставил для личного пользования.

Похищенное изъято и возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкциями которой предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.