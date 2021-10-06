В Якутии 231 новый случай коронавируса

На 06.10.2021 г. выявлен 231 новый случай коронавирусной инфекции: -г. Якутск – 126 случаев, -Мегино-Кангаласский район — 10 случаев, -Таттинский район – 8 случаев, -Алданский, Вилюйский, Ленский, Мирнинский районы по 7 случаев, -Верхоянский, Нерюнгринский, Сунтарский, Хангаласский районы по 5 случаев, -Намский, Усть-Алданский районы по 4 случая, -Амгинский, Верхневилюйский, Нижнеколымский, Олекминский, Усть-Майский, Чурапчинский районы по 3 случая, -Верхнеколымский, Горный, Томпонский районы по 2 случая, -Аллаиховский, Булунский, Кобяйский, Момский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 5 230 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 495 468 тестов.

Фото: Sakhalife.ru Источник: Оперативный штаб РС(Я)

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