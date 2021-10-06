Коронавирус
В Якутии 231 новый случай коронавируса
На 06.10.2021 г. выявлен 231 новый случай коронавирусной инфекции:
-г. Якутск – 126 случаев,
-Мегино-Кангаласский район — 10 случаев,
-Таттинский район – 8 случаев,
-Алданский, Вилюйский, Ленский, Мирнинский районы по 7 случаев,
-Верхоянский, Нерюнгринский, Сунтарский, Хангаласский районы по 5 случаев,
-Намский, Усть-Алданский районы по 4 случая,
-Амгинский, Верхневилюйский, Нижнеколымский, Олекминский, Усть-Майский, Чурапчинский районы по 3 случая,
-Верхнеколымский, Горный, Томпонский районы по 2 случая,
-Аллаиховский, Булунский, Кобяйский, Момский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 5 230 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 495 468 тестов.
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