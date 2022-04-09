В Якутии 226 приемных семей — сейчас им нужна поддержка

Приёмные семьи и руководители органов опеки и попечительства Якутии обсудили вопросы совершенствования системы поддержки института замещающих семей, в том числе вопрос вознаграждения приемных родителей, в рамках рабочей встречи с министром Еленой Волковой. На встрече приняли участие 12 приемных семей, руководителей органов опеки из Горного, Намского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского районов, города Якутска и исполнительный директор Международного детского фонда «Дети Саха-Азия» Ольга Андросова.

«С коллегами активно работаем над проектом закона, который призван увеличить вознаграждение приемных родителей, людей, которые выполняют поистине нелёгкий родительский труд и воспитывают ребят, оставшихся без попечения родителей. Во многих семьях воспитываются ни один и ни два, а зачастую, три, четыре и больше детей. Всего в республике сейчас 226 приемных семей. Они стали родными для 632 маленьких и больших девчонок и мальчишек, которым так нужны мама и папа», — отметила Елена Волкова.

Одной из приоритетных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является приемная семья. Недаром народная мудрость гласит: «Чужих детей не бывает». Только семья может дать возможность ребенку адаптироваться в обществе, только семья остается опорой для человека на всю жизнь. Это подчеркнул и глава республики Айсен Николаев в своем Послании Госсобранию (Ил Тумэн) РС(Я), в связи с чем поручил увеличить базовый размер вознаграждения в два раза. Кроме того, Глава поручил Правительству республики в течение трех лет построить Центр социальной помощи семье и детям в городе Якутске, начав в текущем году его проектирование.

На встрече приемные семьи поделились с министром своим опытом, обсудили существующие проблемы и пути их решения. Родители выразили благодарность за поддержку Главе республики и многие изъявили желание принять участие в республиканском фестивале «Семья года 2022» по введенной в этом году новой номинации «Приемная семья».

Напомним, с этого года в номинации «Приемная семья» могут принять участие семьи, которые воспитывают на протяжении 5 и более лет 3 и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жюри оценивает развитие духовно-нравственных качеств и творческих способностей подопечных, а также участие семьи в социально значимых мероприятиях и общественной жизни района (города). Первый (районный) тур конкурса проводится уже во 2 квартале. А финал состоится 3 квартале. Семья, победившая в номинации, вознаграждается денежным призом от Главы республики в размере 300 тысяч рублей.

В рамках рабочей встречи министр Елена Волкова вручила приемным родителям Нагрудной знак «За вклад в развитие семейной политики» и Благодарственные письма за личный вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения. Такими же Благодарственными письмами награждены специалисты органов опеки и попечительства РС(Я).