В Якутии 224 новых случая коронавирусной инфекции

На 05.10.2021 г. выявлено 224 новых случая коронавирусной инфекции: -г. Якутск – 124 случая, -Мегино-Кангаласский, Чурапчинский районы по 10 случаев, -Нерюнгринский район – 8 случаев, -Алданский район – 7 случаев, -Ленский, Мирнинский, Хангаласский районы по 6 случаев, -Вилюйский, Таттинский районы по 5 случаев, -Томпонский, Усть-Алданский районы по 4 случая, -Верхоянский, Намский, Оймяконский, Сунтарский районы по 3 случая, -Амгинский, Булунский, Верхневилюйский, Кобяйский, Олекминский районы по 2 случая, -Аллаиховский, Верхнеколымский, Горный, Момский, Нижнеколымский, Нюрбинский, Усть-Майский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 1 382 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 490 238 тестов.

Фото: Sakhalife.ru Источник: Оперативный штаб РС(Я)

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