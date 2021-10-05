Коронавирус
В Якутии 224 новых случая коронавирусной инфекции
На 05.10.2021 г. выявлено 224 новых случая коронавирусной инфекции:
-г. Якутск – 124 случая,
-Мегино-Кангаласский, Чурапчинский районы по 10 случаев,
-Нерюнгринский район – 8 случаев, -Алданский район – 7 случаев,
-Ленский, Мирнинский, Хангаласский районы по 6 случаев,
-Вилюйский, Таттинский районы по 5 случаев, -Томпонский, Усть-Алданский районы по 4 случая,
-Верхоянский, Намский, Оймяконский, Сунтарский районы по 3 случая,
-Амгинский, Булунский, Верхневилюйский, Кобяйский, Олекминский районы по 2 случая,
-Аллаиховский, Верхнеколымский, Горный, Момский, Нижнеколымский, Нюрбинский, Усть-Майский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 1 382 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 490 238 тестов.
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