В Якутии 22 июня пройдет Минута молчания

22 июня в 18:15 (по местному времени) в День памяти и скорби в Якутии пройдёт Минута молчания.

Именно в 12:15 (по московскому времени) в эфир вышло обращение к советскому народу о вероломном нападении нацистской Германии.

22 июня, в День памяти и скорби, жители Якутии станут участниками Всероссийской минуты молчания, которая единовременно объединит всех россиян в 12 часов 15 минут по московскому времени.

В минуту молчания россияне склоняют головы и вспоминают родных и близких, прошедших кровопролитную войну, героев, павших за Родину, всех, кто не дожил до Победы. На короткое время во всех регионах будет приостановлена повседневная деятельность: прервется теле- и радиовещание, в местах скоплений людей — от вокзалов до предприятий — на минуту будет приостановлена работа.

Напомним, закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби 22 июня минуты молчания несколько месяцев назад подписал президент России Владимир Путин.

В трагичную дату истории страны россияне также традиционно зажигают «Свечи памяти» — в память о тех, кто пожертвовал собой ради нашей мирной жизни. В этом году у нас есть возможность вспомнить каждого погибшего на войне и зажечь 27 000 000 виртуальных свечей. Зажечь свою свечу онлайн можно на сайте Деньпамяти.рф с 15 по 22 июня 2020 года, а также в социальных сетях.