29.09.2021
09:22
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Коронавирус

В Якутии 202 новых случая коронавируса

фото SakhaLife.ru.

На 29.09.2021 г. выявлено 202 новых случая коронавирусной инфекции:

-г. Якутск – 124 случая,

-Мегино-Кангаласский район — 9 случаев,

-Верхоянский район – 7 случаев, -Ленский, Мирнинский, Таттинский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 6 случаев,

-Нерюнгринский район – 5 случаев,

-Алданский, Верхневилюйский, Вилюйский районы по 4 случая,

-Кобяйский, Намский, Оленекский, Усть-Алданский, Усть-Майский районы по 2 случая,

-Амгинский, Верхнеколымский, Горный, Томпонский, Эвено-Бытантайский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 5 092 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 464 518 тестов.

Фото: Sakhalife.ru
Источник: Оперативный штаб РС(Я)
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