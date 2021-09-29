29.09.2021
09:22
265
Коронавирус
В Якутии 202 новых случая коронавируса
На 29.09.2021 г. выявлено 202 новых случая коронавирусной инфекции:
-г. Якутск – 124 случая,
-Мегино-Кангаласский район — 9 случаев,
-Верхоянский район – 7 случаев, -Ленский, Мирнинский, Таттинский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 6 случаев,
-Нерюнгринский район – 5 случаев,
-Алданский, Верхневилюйский, Вилюйский районы по 4 случая,
-Кобяйский, Намский, Оленекский, Усть-Алданский, Усть-Майский районы по 2 случая,
-Амгинский, Верхнеколымский, Горный, Томпонский, Эвено-Бытантайский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 5 092 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 464 518 тестов.
Фото: Sakhalife.ru
Источник: Оперативный штаб РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.09.2021
169
29.09.2021
550
29.09.2021
630
29.09.2021
264
29.09.2021
541
29.09.2021
1079
28.09.2021
1622
28.09.2021
836
28.09.2021
709
28.09.2021
875
28.09.2021
729
28.09.2021
851
28.09.2021
1098
28.09.2021
1100
28.09.2021
350
28.09.2021
325
28.09.2021
246
28.09.2021
464
28.09.2021
277
28.09.2021
991
28.09.2021
1276
28.09.2021
292
28.09.2021
2165
28.09.2021
707
28.09.2021
446
28.09.2021
824
28.09.2021
923
28.09.2021
257
28.09.2021
404
28.09.2021
377
28.09.2021
260
28.09.2021
6372
28.09.2021
233
28.09.2021
377
28.09.2021
393
28.09.2021
1033
28.09.2021
1489
28.09.2021
2990
28.09.2021
1532
27.09.2021
1051
27.09.2021
1796
27.09.2021
1290
27.09.2021
923
ТОП НОВОСТИ
25.09.2021
20750
27.09.2021
10955
23.09.2021
6730
28.09.2021
6371
23.09.2021
4077
23.09.2021
4059
26.09.2021
4017
23.09.2021
3783
25.09.2021
3748