В Якутии 202 новых случая коронавируса

фото SakhaLife.ru. На 29.09.2021 г. выявлено 202 новых случая коронавирусной инфекции: -г. Якутск – 124 случая, -Мегино-Кангаласский район — 9 случаев, -Верхоянский район – 7 случаев, -Ленский, Мирнинский, Таттинский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 6 случаев, -Нерюнгринский район – 5 случаев, -Алданский, Верхневилюйский, Вилюйский районы по 4 случая, -Кобяйский, Намский, Оленекский, Усть-Алданский, Усть-Майский районы по 2 случая, -Амгинский, Верхнеколымский, Горный, Томпонский, Эвено-Бытантайский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 5 092 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 464 518 тестов.

Фото: Sakhalife.ru Источник: Оперативный штаб РС(Я)

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