В Якутии 200 тысяч рублей выплатят и тем, кто ушёл добровольцем на СВО после 24 февраля 2022 года. Об этом рассказал Минтруд Якутии в рамках разъяснения Указа главы Якутии Айсена Николаева «О мерах поддержки семей военнослужащих» от 25 сентября 2022 года, сообщает тгк Говорит Амбросьев.

Заявления от граждан на меры социальной поддержки будут приниматься по принципу «одного окна» через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, а также через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) e-yakutia.ru.