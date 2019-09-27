В Якутии 200 детей спели в День государственности республики

В Доме дружбы народов имени А.Е.Кулаковского в День государственности республики в пятый раз состоялся межнациональный творческий проект «Пою мою республику».

В конкурсе приняло участие около 200 участников в возрасте от 4 лет и старше в двух номинациях: вокал и устное народное творчество (соло, дуэт, ансамбли, хоры, сказы, стихотворение).

Мастерство, артистичность исполнения участников оценивало жюри в составе Розалии Колосовой, первого заместителя генерального директора ДДН им.А.Е. Кулаковского, Ольги Солдатовой, специалиста по культуре славянских народов Центра национальных культур ДДН им.А.Е. Кулаковского и Светланы Степановой руководителя женского вокального ансамбля «Сайсары», Любови Шишигиной, руководителя информационно – маркетингового отдела ДДН им.А.Е. Кулаковского

Дипломантам и лауреатам были вручены дипломы лауреатов. На гала-концерте фестиваля участвовали лучшие участники межнационального проекта.

Итоги V межнационального проекта:

Номинация «Устное народное творчество»

4-6 лет

Диплом Лауреата I степени — Тарасова Ника, д/с №15 «Северные звездочки», художественные руководители Ефремова Татьяна Валерьевна, Романова Матрена Владимировна.

Диплом Лауреата II степени — Стручков Макар, д/с №15 «Северные звездочки», художественные руководители Ефремова Татьяна Валерьевна, Романова Матрена Владимировна.

Диплом Лауреата II степени — Копырин Сулустан, ученик 3 класса Хатасская СОШ, художественный руководитель Окорокова Татьян Григорьевна

Диплом Лауреата III степени — Ли Демид, д/с №15 «Северные звездочки», художественные руководители Ефремова Татьяна Валерьевна, Романова Матрена Владимировна.

Номинация «Устное народное творчество»

7-12 лет

Диплом Лауреата I степени — Сургутский Алексей творческая студия «Дебют» ЦТР «Солнечный мир» при МБОУ «Д(п)Ц» г. Якутска художественный руководитель Кычкина Светлана Васильевна.

Диплом Лауреата I степени — Додохова Ираида ученица 3 класса СОШ №17, художественный руководитель Туменбаева Любовь Ильинична.

Диплом Лауреата II степени — Яроева Виолетта ученица 3 класса СОШ №10, художественный руководитель Захарова Ньургустана Гаврильевна.

Диплом Лауреата II степени — квартет 10 класса СОШ №9, художественный руководитель Тюменцова Ирина Валерьевна.

Диплом Лауреата II степени — Годованюк Алексей ученик 2 в класса СОШ №36, художественный руководитель Соляникова Надежда Анатольевна.

Диплом Лауреата III степени — Саввинова Айыына СОШ №10, художественные руководители Парилова Ольга Анатольевна, Саввинова Мария Васильевна

Диплом Лауреата III степени — Турлакова Олеся СОШ №5.

Диплом Лауреата III степени — Сильвестрович Виктория, художественный руководитель Харюзова Оксана Анатольевна.

Номинация «Устное народное творчество»

13- 17 лет ансамблевое исполнение

Диплом Лауреата I степени — Центр эстетического воспитания «Айылгы» кружок «Мастерство слова» художественный руководитель Ермолаева Екатерина Егоровна.

Диплом Лауреата I степени — Васильева Анжела, творческая студия «Дебют» ЦТР «Солнечный мир» МБОУ «Д(п)Ц», художественный руководитель Кычкина Светлана Васильевна.

Диплом Лауреата III степени — ученики 8 класса СОШ №13, художественный руководитель Молонова Агафья Семеновна.

Номинация «Устное народное творчество»

34 лет и свыше

Диплом Лауреата I степени — Басыгысов Юрий г. Якутск и номинация «За авторское исполнение»

Номинация «Искренность исполнения» — Нардуев Саша ученик 1 класса Табагинская СОШ, художественный руководитель Замостина Людмила Васильевна.

Номинация «За волю к победе» — Чернышев Миша СОШ №25, художественный руководитель Гроздовская Антонина Петровна.

Номинация «За преданность песне» — Ионина Алиса воспитанница студии «Сырдык суурээн», художественные руководители Екатерина, Алексей Егоровы.

Номинация «Самое проникновенное выступление» — Постников Ганя ученик 2 класса СОШ №12, художественный руководитель Ортоюкова Лира Мироновна.

Номинация «Оригинальное прочтение стихотворения» — Игнатьева Кира ученица 3 класса СОШ №17, художественный руководитель Туменбаева Любовь Ильинична.

Номинация «За передачу образа» — Климов Олег ученик 4 класса СОШ №21, художественный руководитель Соловьева Сардана Коммунаровна.

Номинация «За национальный колорит» — трио СОШ №16, художественный руководитель Колтовская Лидия Семеновна

Номинация «Вокал» -7-12 лет

Диплом Лауреата I степени ученики 4 а класса СОШ №31, художественный руководитель Пудова Евгения Андреевна.

Диплом Лауреата I степени – Реев Эрсан – ученик 2 в класса СОШ №25, художественный руководитель Гроздовская Антонина Петровна.

Диплом Лауреата I степени – Суюндукова Арина СОШ №13, художественный руководитель Павлов Юрий Васильевич.

Диплом Лауреата II степени – Богдаренко Алеше СОШ№30, художественный руководитель Павлов Юрий Васильевич.

Диплом Лауреата II степени – фольклорный ансамбль «Кунчээн» СОШ №32, художественный руководитель Гроздовская Антонина Петровна

Диплом Лауреата III степени — хор мальчиков СОШ №36, художественный руководитель Оконешникова Саргылана Николаевна.

Диплом Лауреата III степени — Рогожинская Виолетта ученица 5 класса СОШ№31 Пудова Евгения Андреевна.

Номинация «Вокал» 13-17 лет

Диплом Лауреата I степени – Петросян Марина СОШ №31, художественные руководители Пудова Евгения Андреевна, Заморщикова Варвара Васильевна

Диплом Лауреата I степени – филиал студии «Тулуйхан», ансамбль «Дьэргэлгэн» с Хочо, Мегино – Кангаласский улус, художественный руководитель Никоноров Николай Ивановаич.

Диплом Лауреата II степени – Дмитриев Сергей, Танеева Виталия, Маганская СОШ, художественный руководитель Сизых Нелли Алексеевна

Диплом Лауреата II степени – Коллектив 3 б класса СОШ №10, художественный руководитель Баишева Евгения Александровна.

Диплом Лауреата III степени — СОШ №7, художественные руководители – Семячкина Галина Алексеевна, Семенов Валерий Николаевич.

Номинация «Вокал» 18-35 лет

Диплом Лауреата I степени — Скрыбыкина Симона Романовна с. Чамча

Диплом Лауреата II степени — Дудецкая Валерия, художественный руководитель Дудецкая Ирина Сергеевна

Номинация «Вокал» 18-35 лет и старше

Диплом Лауреата I степени — Юта Асекритова и Оксана Бор.

Диплом Лауреата I степени — Демина Нелли Васильевна.

Диплом Лауреата I степени — Коллектив преподавателей Хатасской СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых , рук. Слепцов Николай Владимирович

Диплом Лауреата II степени — Ансамбль ветеранов здравоохранения Мегино-Кангал.улуса «Сыккыс» с.Майя Мегино-Кангаласского улуса, художественные руководители Дмитриева Лариса Ефремовна, Осипова Сардана Ревовна.

Диплом Лауреата II степени —ЛитвинцеваОльга Станиславовна солистка ансамбля казачьей песни «Вольница», художественный руководитель Павлов Юрий Васильевич.

Диплом Лауреата II степени — Никанорова Варвара Ивановна с.Хочо Мегино-Кангаласского улуса.

Диплом Лауреата II степени — Ансамбль казачьей песни «Вольница», художественный руководитель Павлов Юрий Васильевич

Диплом Лауреата II степени — мужской ансамбль преподавателей Хатасской СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых, художественный руководитель Слепцов Николай Владимирович.

Диплом Лауреата III степени — Колосова Римма Дмитриевна Ленский район с.Чамча

Диплом Лауреата III степени —Родионова Ольга Леонидовна солистка ансамбля казачьей песни «Вольница», художественный руководитель Павлов Юрий Васильевич.

Диплом Лауреата III степени —фольклорный ансамбль. «Тойук», художественный руководитель Федорова Галина Гаврильевна

Диплом Лауреата III степени — Вокальный ансамбль «Ивушки», художественный руководитель Попова Тамара Михайловна.