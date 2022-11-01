01.11.2022
21:00
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Якутия

В Якутии 2 ноября взвоют сирены — сохраняйте спокойствие!

В Якутии 2 ноября проведут проверку готовности систем оповещения населения с запуском сирен и громкоговорителей. Жителей просят сохранять спокойствие. Запуск электросирен и громкоговорителей в Якутске запланирован в среду с 09:00 до 13:00, в районах республики — в течение дня.
На радиостанциях и по телевидению также будут передаваться тревожные сообщения с замещением эфира. Во время учений власти будут инспектировать работоспособность системы оповещения граждан при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и других опасностях, сообщили ЯСИА в Госкомобеспечении республики. Якутян во время плановой подачи сигнала просят сохранять спокойствие.

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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