В Якутии 2 ноября взвоют сирены — сохраняйте спокойствие!

В Якутии 2 ноября проведут проверку готовности систем оповещения населения с запуском сирен и громкоговорителей. Жителей просят сохранять спокойствие. Запуск электросирен и громкоговорителей в Якутске запланирован в среду с 09:00 до 13:00, в районах республики — в течение дня.

На радиостанциях и по телевидению также будут передаваться тревожные сообщения с замещением эфира. Во время учений власти будут инспектировать работоспособность системы оповещения граждан при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и других опасностях, сообщили ЯСИА в Госкомобеспечении республики. Якутян во время плановой подачи сигнала просят сохранять спокойствие.