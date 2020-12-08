В Якутии 198 новых случаев коронавируса
Сегодня, 8 декабря, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
За сутки в регионе зарегистрировано 198 новых случаев COVID-19, в т.ч. 29 носителей новой коронавирусной инфекции:
В Якутске — 96 случаев.
Алданский район 10 случаев;
Олекминский район 9 случаев;
Нерюнгринский район 8 случаев;
Мирнинский район 7 случаев;
Ленский район 6 случаев;
Амгинский, Таттинский, Томпонский районы по 5 случаев;
Мегино-Кангаласский, Сунтарский, Усть-Алданский, Чурапчинский районы по 4 случая;
Аллаиховский, Верхневилюйский, Верхоянский, Вилюйский, Горный, Жиганский, Кобяйский, Усть-Майский районы по 3 случая;
Намский 2 случая;
Верхнеколымский, Нижнеколымский, Нюрбинский, Оленекский, Усть-Янский районы по 1 случаю.
С этой недели начинают работу учреждения культуры в пределах репертуарного плана исходя из санитарно-эпидемиологических норм. Эти нормы определены Роспотребнадзором и являются обязательными. Заполняемость залов не должна быть более 50%
На настоящий момент готовятся новые изменения в указ главы Якутии, которые будут касаться усиления мер дезинфекции и санитарных правил в торговых организациях перед праздничными днями.
За сутки лабораториями республики проведено 1 278 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 806 570 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 21752 случая заболевания COVID-19.
+7 (999) 174-67-82