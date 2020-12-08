В Якутии 198 новых случаев коронавируса

Сегодня, 8 декабря, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 198 новых случаев COVID-19, в т.ч. 29 носителей новой коронавирусной инфекции:

В Якутске — 96 случаев.

Алданский район 10 случаев;

Олекминский район 9 случаев;

Нерюнгринский район 8 случаев;

Мирнинский район 7 случаев;

Ленский район 6 случаев;

Амгинский, Таттинский, Томпонский районы по 5 случаев;

Мегино-Кангаласский, Сунтарский, Усть-Алданский, Чурапчинский районы по 4 случая;

Аллаиховский, Верхневилюйский, Верхоянский, Вилюйский, Горный, Жиганский, Кобяйский, Усть-Майский районы по 3 случая;

Намский 2 случая;

Верхнеколымский, Нижнеколымский, Нюрбинский, Оленекский, Усть-Янский районы по 1 случаю.



С этой недели начинают работу учреждения культуры в пределах репертуарного плана исходя из санитарно-эпидемиологических норм. Эти нормы определены Роспотребнадзором и являются обязательными. Заполняемость залов не должна быть более 50%

На настоящий момент готовятся новые изменения в указ главы Якутии, которые будут касаться усиления мер дезинфекции и санитарных правил в торговых организациях перед праздничными днями.

За сутки лабораториями республики проведено 1 278 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 806 570 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 21752 случая заболевания COVID-19.