08.12.2020
12:02
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Коронавирус

В Якутии 198 новых случаев коронавируса

Сегодня, 8 декабря, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 198 новых случаев COVID-19, в т.ч. 29 носителей новой коронавирусной инфекции:

В Якутске — 96 случаев.

Алданский район 10 случаев;
Олекминский район 9 случаев;
Нерюнгринский район 8 случаев;
Мирнинский район 7 случаев;
Ленский район 6 случаев;
Амгинский, Таттинский, Томпонский районы по 5 случаев;
Мегино-Кангаласский, Сунтарский, Усть-Алданский, Чурапчинский районы по 4 случая;
Аллаиховский, Верхневилюйский, Верхоянский, Вилюйский, Горный, Жиганский, Кобяйский, Усть-Майский районы по 3 случая;
Намский 2 случая;
Верхнеколымский, Нижнеколымский, Нюрбинский, Оленекский, Усть-Янский районы по 1 случаю.

С этой недели начинают работу учреждения культуры в пределах репертуарного плана исходя из санитарно-эпидемиологических норм. Эти нормы определены Роспотребнадзором и являются обязательными. Заполняемость залов не должна быть более 50%

На настоящий момент готовятся новые изменения в указ главы  Якутии, которые будут касаться усиления мер дезинфекции и санитарных правил в торговых организациях перед праздничными днями.

За сутки лабораториями республики проведено 1 278 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 806 570 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 21752 случая заболевания COVID-19.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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