В Якутии 19 выпускников получили 100 баллов на первом ЕГЭ
Стали известны имена 19 стобалльников по русскому языку за первый день сдачи Единого государственного экзамена.
Ими стали выпускники школ Верхоянского, Горного, Намского, Нерюнгринского районов, города Якутска и Республиканского лицея-интерната.
Напомним, что 6 июля состоялась самая массовая сдача ЕГЭ по русскому языку. В Якутии его сдали 5707 выпускников. Экзамен в этом году проводился два дня: 6 и 7 июля. В первый день ЕГЭ сдали наибольшее количество участников – 4994 человек в 199 пунктах проведения экзаменов (ППЭ).
7 июля экзамен сдали 713 человек в 13 ППЭ. Его результаты ожидаются не позднее 23 июля.
Участники могут ознакомиться со своими результатами на портале www.check.ege.edu.ru или в образовательной организации, где были зарегистрированы на участие в ЕГЭ.
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