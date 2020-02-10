В Якутии 19 человек сдали тесты на коронавирус

Ольга Балабкина, заместитель председателя правительства РС(Я), и Елена Борисова, министр здравоохранения РС(Я), ответили на вопросы журналистов по действиям властей Якутии, предпринимаемых против возможного распространения коронавируса в регионе.

“На сегодняшний день за медицинской помощью с признаками ОРВИ обратилось 19 граждан, которые за последние 14 дней были в странах Азии. Уже получены отрицательные заключения на коронавирус у 12 человек, некоторые анализы находятся на исследовании в Новосибирске”, — сказала министр Елена Борисова.

Даже при отрицательных анализах эти люди по предписанию Роспотребнадзора РФ остаются в стационарах в течение двух недель. На сегодня по истечению 14 дней выписалось 6 человек.

По словам Елены Борисовой, поскольку коронавирус распространяется по миру, при угрозе пандемии всегда есть предписание по маршрутизации, в том числе по открытию обсервационного отделения. Обсерватор открывается для обследования и наблюдения здоровых людей, прибывших из пандемической зоны.

В настоящее время помимо организованного обсерватора, в Якутске имеется обсерватор в РБ №3 для размещения свыше 100 человек. “Профилакторий “Абырал” рассматривался как вариант для открытия обсерватора, но на заседании рабочей комиссии решено обсерватор в “Абырале” не открывать, так как на сегодняшний день в этом нет необходимости. Санаторий “Абырал” работает в обычном режиме”, — отметила Елена Борисова.

“В настоящий момент нет оснований для паники и, я думаю, что не будет. Организована вся необходимая работа. Все службы, которые привязаны к разрешению этой проблемы, осуществляют четкий контроль за ситуацией”, — прокомментировала Ольга Балабкина. Она особо подчеркнула, что научный институт “Вектор”, который находится в Новосибирске, полностью справляется с тестированием на коронавирус.

По словам Ольги Балабкиной, с руководством Столичного рынка постоянно проводится работа по медицинскому наблюдению китайских граждан, которые находятся в РС(Я).

Вопрос наличия и стоимости медицинский масок находится под контролем Федеральной антимонопольной службы РФ. “Сегодня вопрос по наличию масок в аптеках стоит достаточно остро. Поскольку спрос на маски значительно вырос, поставщики не справляются с заказами. Федеральная антимонопольная служба дала поручение по контролю за ценами”, — сказала вице-премьер Якутии.

Распоряжением правительства РС(Я) с 24 января контроль за прибывающими из Азии гражданами усилен не только в эаропорту Якутска, но и в Нерюнгри и Мирном. Такой же усиленный контроль пассажиры проходят в железнодорожных вокзалах.