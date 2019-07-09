В Якутии 17-летний хулиган сломал челюсть однокласснице

В отдел МВД России по Олекминскому району поступило донесение из медицинского учреждения о том, что к ним обратилась девушка со следами побоев на лице.

Как установил участковый, к нанесению телесных повреждений девушке причастен ее 17-летний одноклассник.

Выяснилось, что перед данным инцидентом, молодой человек поссорился с другой молодой девушкой, проживающей за пределами района. Конфликт происходил на странице одной их социальных сетей. Обиженная девушка пожаловалась на поведение молодого человека своей подруге, которая является его одноклассницей и проживает с ним в одном селе.

В конфликте появился третий участник. В один из дней, молодой человек, улучив удобный момент, получил доступ к смартфону потерпевшей и перенес некоторые ее фотографии себе.

После этого виртуальный конфликт перетек во вполне реальную плоскость. Во время разбирательств между одноклассниками возникла потасовка, завершившаяся тем, что молодой человек причинил девушке телесные повреждения, в виде перелома челюсти, ссадины и гематомы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».