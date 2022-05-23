В Якутии 150 млн рублей предусмотрено для поддержки малоимущих граждан

23 мая, состоялось очередное заседание регионального штаба по социальной газификации. Основной вопрос заседания – меры поддержки малоимущих и отдельных категорий граждан по программе социальной газификации.

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников сообщил в своём телеграмм-канале (@kolodeznikov_alexey), что в Якутии на 2022 год предусмотрено 150 миллионов рублей по программе социальной газификации для поддержки малоимущих граждан на догазификацию домовладений.

«Это существенно больше, чем в предыдущие годы, а общее количество малоимущих семей может достигнуть более 1000 семей и это стало возможным благодаря решению главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева», — отметил руководитель газовой компании.

Министр труда и социальной защиты населения Якутии Елена Волкова проинформировала участников заседания штаба, что изначально было предусмотрено 70 млн рублей, но благодаря решению Ил Дархана добавлено ещё 80 млн рублей и, соответственно, существенно расширен перечень потенциальных получателей субсидии и расширен список газового оборудования.

Представители районных штабов сообщили о проводимых работах по программе. Например, в Намском районе под программу догазификации в этом году подпадают 95 малоимущих семей, в Горном районе — 148 малоимущих семей, а в Кобяйском — 16 малоимущих семей.

Министр промышленности и геологии Якутии Максим Викторович Терещенко призвал районные штабы уделять вопросам газификации самое серьезное внимание, так как от этого зависит комфорт проживания якутян.