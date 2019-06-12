В Якутии 15-летний мотоциклист сбил играющего ребенка

11 июня в 22:40 в дежурную часть ОМВД России по Усть-Алданскому району поступило телефонное сообщение о том, что в с. Хомустах произошёл наезд на ребёнка. В ходе проверки было установлено, что 15-летний подросток, управляя мотоциклом марки «Регул Мото», совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая играла на обочине дороги возле своего дома.

В результате ДТП маленький пешеход получил закрытый перелом руки. Несовершеннолетний водитель, безусловно, права управления мототехникой не имеет. В момент ДТП следовал со своим другом. Шлем и средства защиты у обоих отсутствовали. Выяснилось, что двухколесное транспортное средство принадлежит отцу пассажира. Дети поехали кататься с его разрешения.

Инспекторами ДПС в отношении родителя составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.7 КОАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, за совершение которого предусмотрено

наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, информация о дорожно-транспортном происшествии направлена в инспекцию по делам несовершеннолетних для принятия соответствующих мер.

Напоминаем, что управлять мопедом разрешается только с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М». Получить водительское удостоверение на мотоцикл (права категории А) возможно по достижению 18 лет. Получить водительские права на управление автомобилем (права категории В) можно с 18 лет.