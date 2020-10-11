В Якутии 128 новых случаев COVID-19

На 11.10.2020 г. выявлено 128 новых случаев COVID-19, в том числе:

Якутск — 72,

Нерюнгринский — 19,

Мегино-Кангаласский — 5,

Амгинский, Мирнинский, Хангаласский — по 4,

Верхневилюйский, Таттинский, Усть-Майский, Чурапчинский – по 3,

Сунтарский, Усть-Алданский — по 2,

Верхоянский, Жиганский, Намский, Оймяконский – по 1.



Летальных исходов от COVID-19 за сутки — 2.



За сутки лабораториями республики проведено 5 623 исследований на коронавирус.



Всего с начала пандемии обработано 527 700 тестов.