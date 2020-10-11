11.10.2020
12:19
158
Коронавирус
В Якутии 128 новых случаев COVID-19
На 11.10.2020 г. выявлено 128 новых случаев COVID-19, в том числе:
Якутск — 72,
Нерюнгринский — 19,
Мегино-Кангаласский — 5,
Амгинский, Мирнинский, Хангаласский — по 4,
Верхневилюйский, Таттинский, Усть-Майский, Чурапчинский – по 3,
Сунтарский, Усть-Алданский — по 2,
Верхоянский, Жиганский, Намский, Оймяконский – по 1.
Летальных исходов от COVID-19 за сутки — 2.
За сутки лабораториями республики проведено 5 623 исследований на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 527 700 тестов.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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