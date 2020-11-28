В Якутии 12,8 млрд. руб идет на поддержку семей

За последние два года существенно расширена система мер поддержки семей с детьми в Якутии. Если объем расходов на меры государственной поддержки семей с детьми в 2018 году составлял 4,5 млрд. рублей, в 2019 году – 5,3 млрд рублей, то на 2020 год всего расходы на поддержку материнства и детства по линии Минтруда республики достигли 12,8 млрд. рублей. Об этом рассказала в преддверии Дня Матери в России министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова.

По ее словам, в этот период серьезно усовершенствована и систематизирована система демографических мер, направленная на поддержку семей при рождении детей. Теперь, при рождении ребенка семья может претендовать на единовременные и ежемесячные пособия до 3 лет. Ряд мер выплачиваются без учета доходов семьи, это касается единовременных выплат при рождении, а ежемесячная поддержка оказывается с учетом доходов семьи. Вместе с этим, именно для демографических мер установленная достаточно высокая планка критерия нуждаемости на уровне 2 прожиточных минимум позволяет большому числу семей претендовать на них.

С 1 января 2019 года именно в регионах Дальнего Востока введена новая единовременная выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка в размере 2 прожиточных минимумов, у нас в республике этот размер составляет 35 320 руб. На сегодня выплата предоставлена 2535 семьям. Более того, президентом страны в текущем году с учетом предложений субъектов РФ, в том числе и нашей республики, принято решение о предоставлении федерального материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей, теперь уже при рождении первого ребенка после 1 января 2020 года.

Главой Якутии Айсеном Николаевым уделяется особое внимание поддержке семей с детьми. При рождении второго ребенка предоставляется дополнительный региональный материнский капитал, в этом году с учетом повышения федерального материнского капитала, его размер составил 184 985,1 руб или 30 процентов. Оформили право на региональный материнский капитал 2742 семьи, а распорядились средствами уже 691 семья.

Продолжает действовать и республиканский материнский капитал при рождении третьего или последующего ребенка — 139 тысяч рублей.

С 1 января 2020 года ежемесячная выплата при рождении первого ребенка в размере 17 660 рублей продлена до достижения ребенком возраста 3 лет и критерий нуждаемости увеличен с 1,5 кратной до 2 кратной величины прожиточного минимума — 36 322 рубля. Выплату получают 8 318 семей. Аналогичную выплату можно получить и при рождении второго ребенка из средств федерального материнского капитала через Пенсионный фонд. В случае рождения или усыновления третьего ребенка или последующих детей семьям предоставляется ежемесячная выплата до достижения ребенком возраста 3 лет в размере 17 660 руб. На сегодня выплату получила 5 631 семья.

К демографическим мерам относится и действующая с 2019 года программа поддержки семей с детьми для полного или частичного погашения задолженности по ипотечному кредиту в размере не более 450 тыс. рублей при рождении третьих или последующих детей. На сегодня это поддержка предоставлена 1 260 семьям на сумму 563,07 млн. рублей. Большое подспорье будут иметь и молодые семьи, для которых действует программа Дальневосточной ипотеки по льготной ставке не выше 2% для молодых семей в возрасте до 35 лет. На сегодняшний день по этой программе заключено 2 998 договоров на сумму 11 440 млн. рублей.