В Якутии 125 комплексов ведут фотовидеофиксацию нарушений ПДД

В республике установлены передвижные и стационарные комплексы распознавания нарушений ПДД в количестве 125 единиц, из них стационарных комплексов – 98, передвижных — 13, мобильных для распознавания правил остановки и стоянки транспортных средств – 1 и для измерения скорости транспортных средств – 1, мобильных комплексов фиксации нарушений скоростного режима – 6.

По фотоматериалам, полученным с комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД сотрудниками Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД за полгода вынесено более 110 тысяч постановлений по делам об административном правонарушении. За уклонение от исполнения административного наказания составлено и направлено на рассмотрение суды 274 протоколов по делам об административных правонарушениях.

Передвижные комплексы фотовидеофиксации устанавливаются с учетом аварийности на дорогах, расположение которых меняется в зависимости от аварийности.

В настоящее время передвижные комплексы «СКАТ» и «Крис-П», которые фиксирует повышение скоростного режима установлены: в г. Якутске на ул. Лермонтова, д.92/1 в сторону ул. Красильникова, на автодороге «Умнас» 17 км + 650 м в сторону г. Покровск, на ул. Лермонтова, д.138/5 в сторону ул. Красильникова, на Вилюйском тракте возле поста ГИБДД в сторону г. Вилюйск., на автодороге “Умнас” – на 60 км + 520 м в сторону г. Покровска, на автодороге «Умнас» — 76 км + 250 м в сторону г. Покровск, на автодороге «Умнас» — 112 км + 900 м в сторону с. Булгунняхтах (Хангаласский р-н), на автодороге «Нам» с. Намцы ул. Ленина, д.18/А в сторону центра (Намский район).

С начала года передвижными комплексами фотовидеофиксации зафиксировано более полутора тысяч нарушений ПДД.

На региональных дорогах установлены 11 стационарных комплексов:

РАД “Нам” – на 11 км, на15 км., на 23 км.

РАД “Нам” – на участке вблизи п. Кангалассы.

РАД “Умнас” – на 20 км, на 23 км.

РАД “Умнас” – на 36 км, на 50 км. (Хангаласский р-н)

РАД “Амга” – на173 км.

РАД “Умнас” – на 622 км., на 626 км. (Олекминский р-н)

Мобильный комплекс “Дозор” – 1 установлен на транспортное средство, фиксация нарушений правил остановки и стоянки ТС (г. Якутск).

Мобильный комплекс «Кордон.Про»М PM0084” – 4 установлен на транспортное средство, фиксация нарушений скоростного режима на ФАД РАД.

В районах установлены – 6 комплексов:

Мирнинский район-1 (стационарный комплекс «Вокорд Трафик», перекресток 4 рубежа);

Нерюнгринский район-1 (стационарный комплекс «Вокорд Трафик», перекресток 4 рубежа);

Хангаласский район-1, передвижной комплекс, 77 км. РАД “Умнас”, (Скат),

Намский район-1, передвижной комплекс, ул. Ленина 18а (Скат).

Мегино- Кангаласский район на ФАД «Колыма» — 1, передвижной комплекс на 37 км. (Скат)

На федеральных автодорогах республики установлены – 26 стационарных камер:

На ФАД “Лена” установлены 7 стационарных комплексов “Декард”, в Мегино-Кангаласском — 1, Алданском — 4, Нерюнгринском — 2, стационарный комплекс «СКАТ» 1 в Нерюнгринском районе.

На ФАД “Вилюй” установлены 9 стационарных комплексов “Воккорд Траффик и Коперник”, в Горном районе – 3, Вилюйском районе – 2, Верхневилюйском районе – 2, Сунтарском районе – 4.

На ФАД “Колыма” установлены 9 стационарных комплексов “Воккорд Траффик”, в Мегино – Кангаласском районе – 3, Чурапчинском районе – 2, Томпонском районе – 4.

На информационных ресурсах размещены сведения, в том числе в графическом виде и на интерактивных картах места установки в республике стационарных и передвижных комплексов. Имеющиеся в республике стационарные и передвижные комплексы включены в интернет – сайте ГИБДД субъекта(http:/гибдд.рф/milestones). Доступ к данному ресурсу предоставлен всем потребителям.