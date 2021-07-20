В Якутии 113 пожаров прекратили тушить
По данным минэкологии Якутии на территории республики действуют 205 природных пожаров. Проводятся работы по тушению 92 лесных пожаров, расположенных на территории 16 районов. На сегодняшний день из них локализовано 5 лесных пожаров.
На тушении лесных пожаров задействовано 2106 человек и 290 единиц техники. Из числа пожаров, в отношении которых на местах приняты решения о прекращении тушения, действуют 113 пожаров на общей площади 816 435 га. За прошедшие сутки ликвидировано 27 пожаров на площади 56 233.
На расстоянии менее 5 км действует 4 природных пожара, которые находятся на особом контроле. Это в Мирнинском районе н.п. Сюльдюкар, в Горном районе н.п. Ерт, Дикимдя и Магарас.
Кроме того, на расстоянии менее 10 км действует 4 природных пожара (Горный район, н.п. Кюерелях и Кептин, Сунтарский район н.п. Кемпендяй, Горный район н.п. Бясь-Кюель).
Как отметил руководитель Департамента лесного надзора и охраны лесов Владимир Иванов большую помощь в тушении крупных пожаров оказывают федеральные лесопожарные формирования.
«В рамках межведомственного маневрирования для тушения природных пожаров на территории республики проводится поэтапное увеличение группировки сил и средств. Всего привлечено 690 человек федерального резерва, из них 60 человек Якутское авиаотделение ФБУ «Авиалесоохрана» и 630 человек прибывших на территорию республики с других регионов», — сообщил он.
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