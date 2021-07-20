В Якутии 113 пожаров прекратили тушить

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По данным минэкологии Якутии на территории республики действуют 205 природных пожаров. Проводятся работы по тушению 92 лесных пожаров, расположенных на территории 16 районов. На сегодняшний день из них локализовано 5 лесных пожаров.

На тушении лесных пожаров задействовано 2106 человек и 290 единиц техники. Из числа пожаров, в отношении которых на местах приняты решения о прекращении тушения, действуют 113 пожаров на общей площади 816 435 га. За прошедшие сутки ликвидировано 27 пожаров на площади 56 233.

На расстоянии менее 5 км действует 4 природных пожара, которые находятся на особом контроле. Это в Мирнинском районе н.п. Сюльдюкар, в Горном районе н.п. Ерт, Дикимдя и Магарас.

Кроме того, на расстоянии менее 10 км действует 4 природных пожара (Горный район, н.п. Кюерелях и Кептин, Сунтарский район н.п. Кемпендяй, Горный район н.п. Бясь-Кюель).

Как отметил руководитель Департамента лесного надзора и охраны лесов Владимир Иванов большую помощь в тушении крупных пожаров оказывают федеральные лесопожарные формирования.