В Якутии 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны

Сегодня, 19 октября, исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Дьячковскому. По видеоконференцсвязи участника разгрома Квантунской армии Японии с вековым юбилеем поздравил глава республики Айсен Николаев.

«Искренне поздравляю вас с вековым юбилеем. От имени всех жителей республики желаю вам всего самого лучшего, главное – здоровья. Хочу сказать слова благодарности за вклад в Великую Победу и за то, что вырастили достойных людей, внуков, правнуков», – сказал глава и поинтересовался здоровьем ветерана.

Несмотря на почтенный возраст, на здоровье Михаил Михайлович не жалуется, говорит, что чувствует себя хорошо. Ветеран пожелал всем жить в мире и гармонии, быть активными.

Николаев пообщался и с дочерями ветерана. Он поблагодарил их за заботу об отце и попросил передать ему почетный знак долгожителя Республики Саха (Якутия) «Үйэ саас».

Михаил Дьячковский родился 19 октября 1920 года в II Эргисском наслеге Горного района. Учился в Борской начальной школе, окончил 4 класса. До призыва в армию трудился в колхозе.

Осенью 1943 года Михаил Михайлович был призван в армию. Служил он в 4-м в танковом батальоне Украинского фронта, в стрелковой роте. Его, как отважного, смекалистого солдата, часто привлекали в разведку. В атаках принимал штыковой бой, был несколько раз ранен. После победы над фашистской Германией в составе стрелкового полка был переброшен в Монголию на борьбу с японскими милитаристами.

14 августа 1945 года при танковом штурме Хайлара взрывом снаряда был контужен. После оказания медицинской помощи вернулся в строй. Впоследствии принимал участие в боях по освобождению китайских городов Харбин, Чангуй. Затем два года прослужил в городе Пхеньян Северной Кореи. Демобилизован в 1947 году.

После войны работал на перевозке народно-хозяйственных грузов из Якутска до Бердигестяха на четырех лошадиных упряжках. В 1956 году женился на девушке из Сологонского наслега Марии Иннокентьевне.

Михаил Михайлович работал на строительстве клуба, школы, жилых домов. Были периоды, кода трудился бригадиром в совхозе и пекарем в райпо. Стал ударником коммунистического труда. В 70-ые годы с супругой работали на животноводческой ферме на участке Чычаас.

Счастливая чета родила и воспитала пятерых дочерей и двух сыновей, имеют тринадцать внуков и одного правнука.

Михаил Михайлович награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией», Орденом Отечественной войны II степени, а также за трудовые достижения был награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», знаком «Победитель социалистического соревнования».