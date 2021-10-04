В Якутии 100-балльников и их учителей поощрили рублем!

Целевой фонд будущих поколений РС(Я) завершил выплату единовременного поощрения выпускникам — 100-балльникам и их учителям. Оплата произведена в рамках программы фонда «Во имя будущего» на 2021 — 2023 годы», реализуемой за счет средств АЛРОСА, сообщает ЯСИА со ссылкой на сайт фонда.

Напомним, что решение о награждении 100-балльников единовременной премией в сумме 15 тысяч рублей было принято главой республики Айсеном НИКОЛАЕВЫМ по итогам 2020-21 учебного года. Кроме того, премией в размере 20 тысяч рублей награждены и учителя, подготовившие их. Всего заключено 29 договоров с выпускниками и 23 договора с учителями.

«Я поступила в Физико-технический институт Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Началась интересная студенческая жизнь. Стипендию я считаю большим поощрением за мои старания в школьные годы. Решила использовать эти средства на поездку в Москву, мечтаю много путешествовать, познавать мир и использовать эти знания в учебе», — рассказала выпускница Технического лицея Н.А. Алексеевой Ирина ИВАНОВА.

Стаж учительницы русского языка и литературы Хаптагайской СОШ имени Кеши Алексеева Мегино-Кангаласского улуса Марии САМСОНОВОЙ 38 лет. По итогам прошлого учебного года ее ученица Лида ИВАНОВА набрала 100 баллов на ЕГЭ по литературе.

«Лида — золотой медалист, с успехом выступала на улусных олимпиадах по русскому языку и литературе. В этом году заняла 1 место по литературе. Талантливая девочка, прекрасно рисует, лауреат конкурсов разных уровней — международного и всероссийского. Поступила в СВФУ на ИЗФиР на французское отделение», — рассказывает с гордостью педагог.

«Стипендия для выпускников и учителей имеет большое значение, так как стимулирует их на успешное обучение и повышает авторитет педагога и школы. Считаю, что это самое верное решение руководства республики. Я использовала стипендию как помощь своей племяннице. Благодарю за такое внимание», — подытожила Мария Гаврильевна, отличник образования РС(Я).