В Якутии 10 дней идут поиски бабушки

Идут десятые сутки со дня пропажи Юлии Митрофановны Михайловой в Сунтарском улусе. Результатов пока нет.

Напомним, пожилая женщина 1950 г.р. пропала утром 27 августа.

В последний раз ее видели на развилке Эльгяйский наслег — село Хоро федеральной трассы в Сунтарском улусе.

Родные говорили, что у пожилой женщины начинается деменция. Проезжавшие люди видели, как она шла в сторону села Хоро, хотя должна была идти в Эльгяй. Отмечается, что она могла заплутать еще больше и пойти обратно к федеральной трассе.

Юлия Митрофановна была в голубой вязаной шапке, штанах, темной куртке, виднеется светлый воротник.

На сегодняшний день поисками занимаются пять спасателей Службы спасения (4 — из Верхневилюйска, 1 — из Сунтарского) и местное население, по данным ЕДДС Сунтарского улуса на 10:00 часов утра, — 18 человек. В поисках задействованы пять машин УАЗ и один вездеход. Следы пропавшей не обнаружены до сих пор.

Родные двумя днями ранее объявили о наборе волонтеров из Якутска, к сожалению, таковых не нашлось. Единственный кинолог со служебной собакой, занимавшийся поисками, уехал на место дислокации. Был использован тепловизор, который также не дал никаких результатов. Квадрокоптер, на который очень надеются родные, находится в селе Сунтар (в 60 км от места поисков). По словам родственников, владелец современной техники не может приезжать каждый день в их село Эльгяй.

В средствах массовой информации сообщается, что пропавшая женщина является матерью актрисы Саха театра Ирины Михайловой.

Обладающих любой информацией о местонахождении женщины просят позвонить по телефонам 8 (914) 288-15-14 или в ЕДДС Сунтарского улуса 8 (41135) 22-102.