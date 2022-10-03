В Якутии 1 388 семей распорядились средствами целевого капитала «Дети столетия»

За девять месяцев юбилейного для республики 2022 года родился 8551 ребёнок: 4 415 мальчиков и 4 136 девочек. Все они получат по 100 тысяч рублей капитала «Дети столетия», учреждённого Главой Якутии Айсеном Николаевым для малышей, родившихся в год 100-летия Якутской АССР. В сентябре 2022 года родился 1031 ребёнок: 507 мальчиков и 524 девочки.

На 1 октября 2022 года целевой капитал «Дети столетия» назначен 6 677 семьям. Из них 1 388 заявителей уже распорядились выделенными средствами на общую сумму более 122 млн рублей.

Наиболее популярным направлениями использования капитала продолжают оставаться улучшение жилищных условий (1 019 семей на сумму 88 млн 083 тыс. рублей) и приобретение транспортного средства (345 семей – на 32 млн 105 тыс. рублей).

Десять семей направили средства капитала на развитие личного подсобного хозяйства (на 940 тысяч рублей), девять семей открыли вклад в кредитных организациях в пользу ребёнка (на 840 тысяч рублей), одна семья – на получение образования ребенком (84 тысячи рублей).

Напомним, целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей выдаётся всем детям, рождённым (усыновлённым) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. Родители должны быть гражданами РФ и иметь регистрацию по месту жительства на территории Якутии, а также — получить свидетельство о рождении ребёнка в органах ЗАГС.

Оформление и получение средств целевого капитала «Дети столетия» по поручению Айсена Николаева максимально упрощены, а перечень использования средств – расширен. Целевой капитал назначается проактивно, на основании сведений о рождении ребёнка.