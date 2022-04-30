В Якустке водитель скрылся, сбив ребенка. Идет розыск

29 апреля около 19:00 часов во дворе дома по ул. Автодорожная 13/1 неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2009 г.р., после чего, в нарушение требований ПДД, покинул место ДТП, участником которого он являлся.

Школьник после случившегося пришел домой, а его мать вызвала «скорую помощь». Медики доставили несовершеннолетнего в НЦМ РБ № 1, где после обследования у него диагностировали ушиб ноги и назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время ведется розыск водителя и транспортного средства. Благодаря обширной сети камер фотовидеофиксации нарушений и видеонаблюдения «Безопасный город», сейчас поиски виновников или участников происшествий значительно ускорились, и, как правило, нарушителям не удается уйти от ответственности.

Напомним, что за оставление места происшествия водителю грозит административная ответственность в соответствии со ст. 12.27 КоАП РФ, которая предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.