В Якутии кратковременные дожди, местами с грозами

Самое холодное утро +3 сегодня в пункте наблюдения Хабардино (Мирнинский район). В Депутатском +4, в Чокурдахе и Усть-Моме +5. Под конец июня погода решила немного побаловать жителей Тикси и Быкова Мыса +7. Сегодня +16 за окном в Якутске, Амге, Ытык-Кюеле, Покровске, Крест-Хальджае и Ленске. Самая высокая температура воздуха зарегистрирована в Витиме +18.

Кратковременные дожди, местами с грозами, в большинстве районов республики, в Мирнинском, Момском, Оймяконском, районах местами сильные. Ветер умеренный, на Арктическом побережье в порывах до 15-20 м/с.

Температура ночью +10+15°, на севере +3+8°, на побережье -1,+4°. Днем +24+29°, на западе +20+25°, на северо-востоке +17+22°, на Колыме, в Арктических районах +8+13°.

В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с, днем +25,+27.