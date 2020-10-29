В ЯИВТ открыта аудитория имени Юрия Кайдышева

В текущем году общественность республики проводит торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию со дня рождения государственного деятеля, Председателя Правительства Якутии с 1994 по 1997 годы, министра внутренних дел Якутской АССР (1986-1988гг), президента акционерной судоходной компании ЛОРП (1993-1994гг) Юрия Васильевича КАЙДЫШЕВА.

28 октября в Якутском институте водного транспорта состоялось торжественное открытие аудитории имени Юрия Кайдышева, в котором приняли участие директор ЯИВТ Ярослав СТРЕК, заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО «ЛОРП» Владимир МЯКИШЕВ, первый заместитель руководителя ФБУ «Администрации Ленского бассейна», капитан Ленского бассейна внутренних водных путей Эдуард НЕДИЛЬКО, главный инженер ФБУ «АЛБ» Сергей ЧЕРНЫШОВ, ветеран речной отрасли Михаил МАЛЮШИН, представители Якутской Епархии, народного Общероссийского Народного фронта, преподаватели и студенты института.

В своём выступлении директор ЯИВТ Я.М.Стрек выразил благодарность в адрес руководства ПАО «ЛОРП»:

— Выражаю благодарность генеральному директору пароходства Сергею Ларионову за оказанную помощь. Благодаря этому мы собрались на торжественном открытии аудитории имени выдающегося государственного деятеля, выпускника нашего училища Юрия Васильевича Кайдышева. Также учреждена именная ежегодная стипендия для одного студента нашего учебного заведения, которую будут получать лучшие из лучших. Первое судно, которое будет спущено со стапелей Жатайской судоверфи, будет носить имя «Юрий Кайдышев». Дорогие курсанты и студенты – перед вами будущее, желаю стать капитанами своей судьбы!

— Юрий Васильевич Кайдышев получил закалку в трудовом коллективе Ленских речников, — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО «ЛОРП» Владимир Мякишев. – Моё первое знакомство с Юрием Васильевичем состоялось в 2004 году на праздновании 10-летия ОАО «ЛОРП», затем в 2010 году на юбилейных мероприятиях в честь его 70-летия. Хочу сказать, что он был в отличной форме, и в свои семьдесят – это была личность государственного масштаба. Для вас, курсантов и студентов – это наглядный пример чего можно достичь в жизни своим трудолюбием и упорством, умением доводить начатое дело до конца. Поздравляю всех с открытием аудитории имени легендарного речника и государственного деятеля Ю.В.Кайдышева!

Следует отметить, что мероприятие организовано на высоком уровне, проделана огромная исследовательская работа преподавателями и студентами под руководством директора ЯИВТ Ярослава Стрека. В институте это уже пятая именная аудитория, названная в честь известных людей Ленского флота и Республики Саха (Якутия). Отныне благодаря общим усилиям института и пароходства в именной аудитории Ю.В.Кайдышева студенты и курсанты будут изучать биографию видного государственного деятеля, проводить семинары, смотреть на фото Юрия Васильевича и будут стараться не подводить старшего товарища по Якутскому речному училищу!