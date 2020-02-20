В ЯГСХА прошла первая научно-практическая конференция по землеустройству Якутии
19 февраля 2020 года в стенах Якутской государственной сельскохозяйственной академии была проведена I Научно-практическая конференция «Управление земельными ресурсами, Землеустройство, кадастр, геодезия и картография. Проблемы и перспективы развития» для научных работников, преподавателей учебных заведений, аспирантов, магистрантов и студентов.
От лица руководства Якутской фГСХА с приветственной речью выступила кандидат технических наук, декан Факультета лесного комплекса и землеустройства М.В. Слепцова и поделилась успехами студентов и Академии в сфере землеустройства.
— Новое время требует от землеустроителей, кадастровых инженеров, специалистов в земельно-имущественной сфере новых знаний: умение ориентироваться не только в земельном, но и в гражданском, градостроительном законодательствах, геоинформационных и информационных системах, знаний в экономике и финансах. Уверена, что новое поколение землеустроителей, кадастровых инженеров, специалистов в земельно-имущественной сфере внесет свой вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия), — подчеркнула М.В. Слепцова.
В первой части конференции проведено пленарное заседание, где обсуждались вопросы о совершенствовании земельного законодательства, учёта земель на территории республики, об итогах выполнения и дальнейших задачах государственной кадастровой оценки в РС (Я), перспективах приема студентов, учебные программы и трудоустройства выпускников и др.
Работа конференции была разделена на 9 направлений.
Итоги по выступлениям
Земельное законодательство:
I — Даяна Иванова
II — Инга Ефремова
Земельные ресурсы и земельные отношения:
I — Василий Прохоров
II — Василий Лукачевский
Землеустройство и кадастр:
I — Уйусхан Саввин
Геодезия и картография:
I — Айыына Харлампьева
II — Ефим Румянцев
III — Вероника Кастык
Благоустройство территорий:
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Экономика и управление АПК:
I — Татьяна Филичкина
II — Диана Деревенец
III — Александра Толстякова
Сельское и лесное хозяйство:
I — Александра Дугарова
II — Мирослав Максимов
III — Гаврил Прядезников
Охрана земель, экология и природопользование:
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История и образование:
I — Елена Неустроева
II — Дмитрий Будажапов
Академия выражает благодарность всем участникам I Республиканской научно-практической конференции, а также нашим лекторам из министерств и ведомств, ветеранам землеустройства, которые приняли участие в работе конференции.
Отметим, что отчёт развития землеустройства в Якутии ведется с 1766 года. Первое празднование Дня землеустройства Якутии состоялось в 1996 году.
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