В ЯГСХА прошла первая научно-практическая конференция по землеустройству Якутии

19 февраля 2020 года в стенах Якутской государственной сельскохозяйственной академии была проведена I Научно-практическая конференция «Управление земельными ресурсами, Землеустройство, кадастр, геодезия и картография. Проблемы и перспективы развития» для научных работников, преподавателей учебных заведений, аспирантов, магистрантов и студентов.

От лица руководства Якутской фГСХА с приветственной речью выступила кандидат технических наук, декан Факультета лесного комплекса и землеустройства М.В. Слепцова и поделилась успехами студентов и Академии в сфере землеустройства.

— Новое время требует от землеустроителей, кадастровых инженеров, специалистов в земельно-имущественной сфере новых знаний: умение ориентироваться не только в земельном, но и в гражданском, градостроительном законодательствах, геоинформационных и информационных системах, знаний в экономике и финансах. Уверена, что новое поколение землеустроителей, кадастровых инженеров, специалистов в земельно-имущественной сфере внесет свой вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия), — подчеркнула М.В. Слепцова.

В первой части конференции проведено пленарное заседание, где обсуждались вопросы о совершенствовании земельного законодательства, учёта земель на территории республики, об итогах выполнения и дальнейших задачах государственной кадастровой оценки в РС (Я), перспективах приема студентов, учебные программы и трудоустройства выпускников и др.

Работа конференции была разделена на 9 направлений.

Итоги по выступлениям



Земельное законодательство:

I — Даяна Иванова

II — Инга Ефремова

Земельные ресурсы и земельные отношения:

I — Василий Прохоров

II — Василий Лукачевский



Землеустройство и кадастр:

I — Уйусхан Саввин



Геодезия и картография:

I — Айыына Харлампьева

II — Ефим Румянцев

III — Вероника Кастык



Благоустройство территорий:

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Экономика и управление АПК:

I — Татьяна Филичкина

II — Диана Деревенец

III — Александра Толстякова



Сельское и лесное хозяйство:

I — Александра Дугарова

II — Мирослав Максимов

III — Гаврил Прядезников



Охрана земель, экология и природопользование:

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История и образование:

I — Елена Неустроева

II — Дмитрий Будажапов

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Академия выражает благодарность всем участникам I Республиканской научно-практической конференции, а также нашим лекторам из министерств и ведомств, ветеранам землеустройства, которые приняли участие в работе конференции.

Отметим, что отчёт развития землеустройства в Якутии ведется с 1766 года. Первое празднование Дня землеустройства Якутии состоялось в 1996 году.



