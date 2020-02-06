Культура & Образование
В ЯГСХА появился исследовательский центр по разработке стратегий развития
В Якутской ГСХА создан межфакультетский научно- исследовательский Центр экономических исследований комплексного развития сельских территорий.
С начала этого года в Якутской ГСХА начал работу межфакультетский научно-исследовательский Центр экономических исследований комплексного развития сельских территорий.
Основные направления деятельности: организация и выполнение на договорной основе научно-исследовательских и научно-образовательных работ в рамках Национальных проектов, государственных научно-технических программ, Федеральных целевых программ, государственных региональных и муниципальных программ, стратегий развития и иных документов стратегического значения. Экспертная работа: анализ, оценка и выработка рекомендаций по проектам и результатам.
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