В ЯГСХА начата работа по исполнению поручения главы региона

Одним из итогов Августовского совещания педагогов, состоявшегося в Якутске в эти дни, стало поручение Главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА разработать новые подходы к развитию агротехнологического профиля общего образования.

В Якутии работает 101 агрошкола в Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Сунтарском и других районах. На Августовском совещании Айсен Николаев отметил, что среди них — немало лидеров в своей области, однако «многим еще нужно расти», передает ЯСИА.

«К сожалению, некоторые агрошколы не ставят перед собой задачи экономической направленности, а статус им дает всего лишь дополнительное бюджетное финансирование. А ведь хозяйственная, технологическая деятельность в части производства и практических навыков — сейчас главный приоритет для наших агрошкол», — заявил глава региона, его цитирует издание.

В связи с этим, Айсен Николаев поручил Министерству образования и науки республики совместно с другими ответственными ведомствами, Якутской госсельхозакадемией и ведущими сельхозпредприятиями разработать новые подходы к развитию агротехнологического профиля общего образования, который был бы ориентирован на практику, говорится в официальном сообщении.

«Выпускники наших агрошкол должны составить костяк, сформировать новое поколение специалистов современного агропромышленного комплекса Якутии», — подчеркнул Ил Дархан.

«Крайне важное решение и соответствующее поручение главы республики, направленные на развитие профильного образования, являются для нас как аграрного вуза и представителей отрасли сигналом к активным действиям. Отрадно, что руководство республики поставило задачу усилить совместную работу по развитию агропрофилирующих школ республики. Это позволить достичь общей цели по подготовке высококлассных специалистов сельского и лесного хозяйств. Сегодня главной целью аграрного образования является повышение качества обучения кадров для агропромышленного комплекса, подготовка и переподготовка профессиональных кадров для отрасли сельского хозяйства, которые смогут быть конкурентоспо­собными на современном рынке труда как в самой республике, так и за ее пределами», — комментирует итоги Августовского совещания ректор ЯГСХА Иван Слепцов.

Напомним, в структуру Якутской ГСХА входят пять факультетов: Факультет ветеринарной медицины, Агротехнологический факультет, Инженерный факультет, Факультет лесного комплекса и землеустройства, Экономический факультет, Колледж технологий и управления, филиал в с.Октемцы Хангаласского района. Три новых учебных подразделения — Факультет лесного комплекса и землеустройства, Колледж технологий и управления, Экономический факультет – были открыты в 2018 году. В вузе успешно реализуется многоуровневая система образования на основе европейских стандартов, внедряются новые образовательные программы, ведется сотрудничество с зарубежными университетами.

«В этом году наша академия провела очередную успешную приемную кампанию. На 2019-2020 учебный год нам выделено 770 мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 70 целевых мест за счет средств республиканского бюджета. При этом для поступления к нам подано свыше 3000 заявлений. Это свидетельствует о том, что аграрные специальности востребованы в республике, и молодежь активно идет учиться для получения аграрных специальностей», — сообщил ректор вуза.

Ректор ЯГСХА уточняет, что по итогам зачисления по бюджетным и целевым все места заполнены на 100%, и студентами академии стали более 1000 молодых якутян. Качественные показатели – средний балл ЕГЭ по высшему образованию — составил 64,3, а средний балл аттестата по среднему профессиональному образованию – 4,1. В настоящее время идет прием документов на коммерческие места по очной форме обучения, который будет продолжаться до 31 августа, а по заочной форме — до 30 сентября.

«Наша академия как единственный базовый аграрный вуз на северо-востоке России несет особую ответственность за подготовку, переподготовку кадров для отрасли. Решение Главы Якутии, направленное на повышение профориентационной активности учащихся школ и молодежи, разработку новых, современных, подходов к развитию агротехнологического профиля школьного образования, является фундаментом для формирования и реализации новой государственной политики в сфере подготовки кадров для агропромышленного комплекса республики», — считает Иван Слепцов.

Ректор ЯГСХА подчеркнул, что для исполнения поручения главы региона со стороны аграрного вуза начата разработка предложений и плана работы, которые будут представлены для консолидированного рассмотрения всех заинтересованных сторон, в том числе – Министерства образования и науки, а также Министерства сельского хозяйства.