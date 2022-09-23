В ЯГНГ прошел урок гражданственности ко Дню государственности Якутии

В истории Якутии немало значимых дат и ярких событий, среди которых 27 сентября занимает особое место. В этот день в 1990 году была принята Декларация о суверенитете Республики Саха (Якутия).

Урок гражданственности, посвященный этому знаменательному дню состоялся 23 сентября для учащихся ЯГНГ. Начался урок с гимна России и Якутии. Перед старшеклассниками выступили ведущий методист Ресурсного образовательно-методологического центра в сфере национальных отношений ДДН им. А.Е. Кулаковского Айна Павлова, представители администрации главы РС(Я) и Правительства РС(Я) Альмира Курчатова, Марианна Стручкова, Галина Тюляхова, Марианна Полякова. Мероприятие было направлено на расширение знаний об истории Республики Саха (Якутия), значения государственных символов.

Гимназисты с большим удовольствием сыграли в интерактивную викторину, посвященную Дню государственности. Узнали об истории праздника, основателях нашей республики. Группа чтецов 10 «Б» класса очень проникновенно исполнила поэтическую композицию. Такие встречи надолго остаются в памяти учащихся, помогают проникнуться с мыслями о прошлом, настоящем и будущем Родины.