28.12.2022
17:52
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Красота & Здоровье

В ЯГБ №3 — новые врачи и медсестры

В ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3» состоялся День молодого специалиста. В этом году в дружный коллектив больницы влились несколько молодых врачей — педиатры, терапевты, специалисты, фельдшеры, лаборанты и медсестры разного профиля.

С напутственными словами выступили  главный врач ЯГБ №3 Светлана Давыдова и главная медсестра ЯГБ №3 Ольга Ильинова. Они поздравили молодых специалистов и пожелали не терять юношеский запал, работать и впредь с таким же азартом и блеском в глазах, повышать профессиональный уровень, расти и развиваться во благо здоровья людей.

Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутская городская больница № 3» — многопрофильное, оснащенное современным медицинским оборудованием лечебное учреждение и одно из самых крупных медицинских учреждений первичного звена столицы Якутии.  

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3»

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