В ЯГБ №2 начал работать патронажный участок

На днях у маломобильных жителей Гагаринского округа столицы появились персональные доктора. Они приходят к инвалидам, колясочникам, лежачим больным и просто тем, кому стало тяжело посещать поликлинику в силу возраста. Как работает эта служба.

Новая служба в Якутской городской больнице №2 стартовала 12 декабря. Патронажный участок будет проводить профилактические мероприятия такие как: диспансеризация, в том числе углубленная медицинская диспансеризация, профессиональное медицинское обследование и вакцинация. Возможность патронажного участка охватывает до 300 пациентов. В округе пока, как пилотный проект, взяли маломобильных пациентов из 3-х участков.

У пациентов патронажной службы есть свой лечащий врач-терапевт, который не ведет прием в поликлинике, а только оказывает помощь на дому. Эти врачи прошли специальную подготовку, поскольку в работе с маломобильными пациентами есть свои особенности. Во время первого посещения врач разрабатывает индивидуальный план лечения для каждого пациента. В нем указываются необходимый объем исследований, а также рекомендуемая частота наблюдения врачом и медицинской сестрой. В среднем врач посещает пациента восемь раз в год, медсестра — 12–14 раз. Кстати, даже если обращений от пациента не поступает, его все равно посещают по индивидуальному плану и следят за состоянием здоровья. При необходимости каждый пациент может связаться с лечащим врачом или медсестрой по телефону.

В обязанности врача патронажной службы входят проведение осмотров и оценка состояния здоровья пациента. Врачи выписывают лекарства и дают рекомендации по лечению и уходу. Медсестра проводит все необходимые процедуры по назначению лечащего врача: перевязки, инъекции, обработку пролежней, забор крови для лабораторных исследований. Также у медсестер с собой есть специальное оборудование — аппараты ЭКГ и экспресс-диагностики (для определения уровня глюкозы и холестерина в крови). Это позволяет своевременно направить пациента на дополнительное обследование или скорректировать лечение. Посещение врача патронажной службы в среднем длится 40 минут, визит медсестры — около получаса.

— Маломобильные горожане чаще сталкиваются с осложнениями, поскольку не могут прийти на прием в поликлинику самостоятельно. Не решает полностью проблемы и медицинское обслуживание по традиционной схеме вызова доктора или бригады «Cкорой помощи», — комментирует новшество Саргылана Васильева, главны1й врач Якутской городской больницы №2. — Дело в том, что в этом случае к больному каждый раз приезжает другой врач. Регулярного же медицинского наблюдения, крайне необходимого таким пациентам, не получается. Как следствие, у таких больных обостряются хронические заболевания, что чаще приводит к госпитализации и может усложнить процесс лечения в дальнейшем. Поэтому мы запустили данный проект.

Новая служба кратно увеличит количество врачебных посещений на дому и повысит качество и доступность медицинской помощи для маломобильных граждан. Следует отметить, что в Офисе врачей-терапевтов, по адресу Кузьмина, 3, теперь врачи будут вести прием с 8.00- до 20.00ч. , это также будет способствовать улучшению доступности медицинской помощи к прикрепленному населению.